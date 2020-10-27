СНБО планирует привлечь НАН Украины к сотрудничеству с субъектами сектора безопасности и обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сотрудничество НАН Украины с субъектами сектора безопасности и обороны должно перейти в практическую плоскость. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время совещания с руководством Национальной академии наук и академиками НАН Украины, передает пресс-служба СНБО, сообщает УНН.
Указывается, что участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития фундаментальной и прикладной науки в Украине и обеспечения потребностей государства в сфере науки и высоких технологий в контексте национальной безопасности.
Данилов отметил, что "Украина должна занять свое место "в первой десятке" инновационных стран мира", которые имеют мощный научный потенциал и развитую экономику.
"Без этого говорить о ее дальнейшем успешном развитии сложно", - сказал он.
Отмечается, что президент НАН Украины, академик НАН Украины Анатолий Загородний выразил готовность высшей научной самоуправляющейся организации Украины присоединиться к решению существующих проблем в частности в сферах водной и энергетической безопасности государства, развития сельского хозяйства, использования новейших материалов, вопроса обеспечения населения лекарственными препаратами и тому подобное. Он также обратил внимание на важность возрождения государственных научно-технических программ.
"Были обсуждены вопросы о возможности привлечения НАН Украины к созданию 14 стратегий, которые должны быть разработаны в соответствии с решением СНБО Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины", которое введено в действие Указом Президента Украины от 14 сентября 2020 года № 392", - сообщили в СНБО.
Также секретарь Совета пригласил представителей НАН Украины присоединиться к работе рабочих групп, созданных в Аппарате СНБО Украины, и предложил подготовить аналитические доклады и предоставить предложения по каждому оговоренному на совещании вопросу. Участники совещания решили проводить такие встречи, посвященные рассмотрению тематических вопросов, раз в месяц.
Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности.