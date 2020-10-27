РНБО планує долучити НАН України до співпраці із суб’єктами сектору безпеки і оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Співпраця НАН України із суб’єктами сектору безпеки і оборони має перейти у практичну площину. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час наради з керівництвом Національної академії наук та академіками НАН України, передає пресслужба РНБО, інформує УНН.
Вказується, що учасники зустрічі обговорили питання щодо подальшого розвитку фундаментальної та прикладної науки в Україні та забезпечення потреб держави у сфері науки і високих технологій у контексті національної безпеки.
Данілов зазначив, що "Україна має посісти своє місце "у першій десятці" інноваційних країн світу", які мають потужний науковий потенціал і розвинену економіку.
"Без цього говорити про її подальший успішний розвиток складно", - сказав він.
Зазначається, що президент НАН України, академік НАН України Анатолій Загородній висловив готовність вищої наукової самоврядної організації України долучитися до розв’язання існуючих проблем зокрема у сферах водної та енергетичної безпеки держави, розвитку сільського господарства, використання новітніх матеріалів, питанні забезпечення населення лікарськими препаратами тощо. Він також звернув увагу на важливість відродження державних науково-технічних програм.
"Було обговорено питання щодо можливості залучення НАН України до створення 14 стратегій, які мають бути розроблені згідно з рішенням РНБО України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України", яке уведене в дію Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392", - повідомили у РНБО.
Також секретар Ради запросив представників НАН України долучитися до роботи робочих груп, створених у Апараті РНБО України, та запропонував підготувати аналітичні доповіді і надати пропозиції з кожного обговореного на нараді питання. Учасники наради вирішили проводити такі зустрічі, присвячені розгляду тематичних питань, раз на місяць.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський затвердив стратегію нацбезпеки.