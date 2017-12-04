"Рождество вернулось" - Трамп анонсировал новую налоговую реформу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что "Рождество вернулось". Об этом он сказал, выступая в Юте, сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Также он сравнил налоговую реформу с "гигантским подарком" американцам.
"Мы стали на один шаг ближе к тому, чтобы предоставить американцам налоговые льготы - гигантский подарок на Рождество. Помните, я говорил, что мы возвращаем Рождество. Рождество вернулось. Больше и лучше, чем когда-либо", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нью-Йорке установили главную рождественскую елку
Как сообщал ранее УНН, Президент США Дональд Трамп призвал сделать налоговый кодекс США "более понятным".