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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 91052 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 62011 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108993 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110304 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129301 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106162 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107900 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113182 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 117405 просмотра

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"Рождество вернулось" - Трамп анонсировал новую налоговую реформу

"Рождество вернулось" - Трамп анонсировал новую налоговую реформу

Киев  •  УНН

 • 13173 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что "Рождество вернулось". Об этом он сказал, выступая в Юте, сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Также он сравнил налоговую реформу с "гигантским подарком" американцам.

"Мы стали на один шаг ближе к тому, чтобы предоставить американцам налоговые льготы - гигантский подарок на Рождество. Помните, я говорил, что мы возвращаем Рождество. Рождество вернулось. Больше и лучше, чем когда-либо", - сказал он.

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Как сообщал ранее УНН, Президент США Дональд Трамп призвал сделать налоговый кодекс США "более понятным".

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