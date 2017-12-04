"Рождество вернулось" - Трамп анонсировал новую налоговую реформу

Также он сравнил налоговую реформу с "гигантским подарком" американцам.

"Мы стали на один шаг ближе к тому, чтобы предоставить американцам налоговые льготы - гигантский подарок на Рождество. Помните, я говорил, что мы возвращаем Рождество. Рождество вернулось. Больше и лучше, чем когда-либо", - сказал он.

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Как сообщал ранее УНН, Президент США Дональд Трамп призвал сделать налоговый кодекс США "более понятным".