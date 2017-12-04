"Різдво повернулося" - Трамп анонсував нову податкову реформу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що "Різдво повернулося". Про це він сказав, виступаючи в Юті, повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Також він порівняв податкову реформу з "гігантським подарунком" американцям.
"Ми стали на один крок ближче до того, щоб надати американцям податкові пільги - гігантський подарунок на Різдво. Пам'ятаєте, я казав, що ми повертаємо Різдво. Різдво повернулося. Більше і краще, ніж будь-коли ", - сказав він.
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Як повідомляв раніше УНН, Президент США Дональд Трамп закликав зробити податковий кодекс США "більш зрозумілим".