Рой пчел атаковал детскую площадку в Ивано-Франковске

"11 июня в 18:05 в городе Ивано-Франковск на улице В.Великого работниками дежурной смены ОКЦ оказана помощь по отлову роя пчел на территории детской площадки", - указали в управлении.

Также 11 июня в 14:06 на улице Галицкой в Ивано-Франковске работниками ДПРЧ-1 оказана помощь по отлову роя пчел.

Напомним, в Мариуполе шершни атаковали детсады и школу.