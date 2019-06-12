Рой пчел атаковал детскую площадку в Ивано-Франковске
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Ивано-Франковске накануне выловили два роя пчел, один из которых - на детской площадке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"11 июня в 18:05 в городе Ивано-Франковск на улице В.Великого работниками дежурной смены ОКЦ оказана помощь по отлову роя пчел на территории детской площадки", - указали в управлении.
Также 11 июня в 14:06 на улице Галицкой в Ивано-Франковске работниками ДПРЧ-1 оказана помощь по отлову роя пчел.
Напомним, в Мариуполе шершни атаковали детсады и школу.