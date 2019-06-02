У Маріуполі шершні атакували дитсадочки та школу

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КИЇВ. 2 червня. УНН. У місті Маріуполь у п'ятницю, 31 травня, рятувальники знищили гнізда шершнів у 3-х дитячих садочках, загальноосвітній школі №9 та Адаптаційному центрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"Протягом 31 травня рятувальники 3 Державного пожежно-рятувального загону знищили гнізда шершнів у 3-х дитячих садочках, загальноосвітній школі (№9 – ред.), та Адаптаційному центрі у місті Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за допомогою до рятувальників звернулася адміністрація дошкільних закладів.

Зважаючи на те, що дітлахи максимум часу у теплу пору року проводять на вулиці, вони можуть потрапити на небезпеку біля гнізд шершнів. Тому рятувальники за допомогою горючої суміші провели випалювання гнізд на дитячих майданчиках.

Нагадаємо, на Тернопільщині місцеві мешканці звернулись до правоохоронців щодо масової загибелі бджіл.

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