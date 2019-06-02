В Мариуполе шершни атаковали детсады и школу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В городе Мариуполь в пятницу, 31 мая, спасатели уничтожили гнезда шершней в 3-х детских садах, общеобразовательной школе №9 и адаптационные центре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"В течение 31 мая спасатели 3 Государственного пожарно-спасательного отряда уничтожили гнезда шершней в 3-х детских садах, общеобразовательной школе (№9 - ред.), и Адаптационном центре в городе Мариуполь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за помощью к спасателям обратилась администрация дошкольных учреждений.
Несмотря на то, что дети максимум времени в теплое время года проводят на улице, они могут попасть опасности у гнезд шершней. Поэтому спасатели с помощью горючей смеси провели выжигание гнезд на детских площадках.
Напомним, в Тернопольской области местные жители обратились в милицию по массовой гибели пчел.