Рій бджіл атакував дитячий майданчик в Івано-Франківську
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Івано-Франківську напередодні виловили два рої бджіл, один з яких - на дитячому майданчику. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"11 червня о 18:05 у місті Івано-Франківськ на вулиці В.Великого працівниками чергової зміни ОКЦ надано допомогу по вилову рою бджіл на території дитячого майданчика", - вказали в управлінні.
Також 11 червня о 14:06 на вулиці Галицькій в Івано-Франківську працівниками ДПРЧ-1 надано допомогу по вилову рою бджіл.
Нагадаємо, у Маріуполі шершні атакували дитсадочки та школу.