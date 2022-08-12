Равные права женщин и мужчин: правительство одобрило стратегию до 2030 года

Цитата

"Одобрена Государственная стратегия обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года и утвержден операционный план по ее реализации на 2022 год — 2024 года", - сообщил Мельничук.

Детали

В Министерстве социальной политики Украины сообщалось, что Стратегия направлена ​​на объединение общества по вопросам понимания ценностей прав и свобод человека, обеспечиваемых и защищаемых на основе принципов равенства и недискриминации для всех женщин и мужчин, юношей и девушек, консолидацию действий органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, международных организаций, организаций работодателей и профсоюзов, общественных объединений, других представителей и представительниц гражданского общества, заведений, учреждений и организаций разных сфер (социальная, образовательная, здравоохранение, правосудие и правопорядок и др.), негосударственного (частного) сектора и т.п. для реализации международных и национальных обязательств по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин для устойчивого развития страны во всех сферах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Отмечалось, что приоритеты Стратегии базируются на вопросах, определенных Пекинской декларацией и Платформой действий: „Женщины и бедность", „Образование и профессиональная подготовка женщин", „Женщины и здравоохранение", „Насилие в отношении женщин", „Женщины и вооруженные конфликты", „Женщины и экономика, „Участие женщин в работе директивных органов и в процессах принятия решений", „Институциональные механизмы улучшения положения женщинˮ, „Права человека женщинˮ, „Женщины и средства массовой информации", „Женщины и окружающая среда", „Девушки".

Реализация Стратегии будет осуществляться с учетом международных инструментов ООН, Совета Европы, Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ), рекомендаций международных мониторинговых институций в области прав человека, Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комиссии ООН по положению женщин и т.д. и будут гармонизированы с основными национальными стратегическими документами и нормативно-правовыми актами в области прав человека и гендерной политики.