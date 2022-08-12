Рівні права жінок і чоловіків: уряд схвалив стратегію до 2030 року

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«Схвалено Державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затверджено операційний план з її реалізації на 2022 — 2024 роки», - повідомив Мельничук.

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У Міністерстві соціальної політики України повідомлялося, що Стратегія спрямована на об’єднання суспільства з питань щодо розуміння цінностей прав і свобод людини, що забезпечуються та захищаються на основі принципів рівності та недискримінації для всіх жінок і чоловіків, хлопців та дівчат, консолідацію дій органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, міжнародних організацій, організацій роботодавців та профспілок, громадських об’єднань, інших представників та представниць громадянського суспільства, закладів, установ та організацій різних сфер (соціальна, освітня, охорона здоров’я, правосуддя та правопорядок та ін.), недержавного (приватного) сектору тощо для реалізації міжнародних та національних зобов’язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків задля сталого розвитку країни у всіх сферах.

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Зазначалося, що пріоритети Стратегії базуються на питаннях, визначених Пекінською декларацією та Платформою дій: „Жінки та бідністьˮ, „Освіта та професійна підготовка жінокˮ, „Жінки та охорона здоров’яˮ, „Насильство щодо жінокˮ, „Жінки та збройні конфліктиˮ, „Жінки та економікаˮ, „Участь жінок у роботі директивних органів і в процесах прийняття рішеньˮ, „Інституційні механізми поліпшення становища жінокˮ, „Права людини жінокˮ, „Жінки та засоби масової інформаціїˮ, „Жінки та навколишнє середовищеˮ, „Дівчатаˮ.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься з урахуванням міжнародних інструментів ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ), рекомендацій міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини, Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, Комісії ООН зі становища жінок тощо та здійснюватиметься гармонізовано з основними національними стратегічними документами та нормативно-правовими актами у сфері прав людини та гендерної політики.