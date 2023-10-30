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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Ровенская АЭС успешно прошла проверку МАГАТЭ

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию Ровенской атомной электростанции. Проверка прошла без замечаний. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Ровенская АЭС успешно прошла проверку МАГАТЭ

Цитата

"27 октября 2023 года на ОП "Ровенская АЭС" была успешно проведена необъявленная инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ. Инспекция прошла без замечаний", - говорится в сообщении.

Детали

Инспекторы проверили атомную станцию в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Проверку осуществили представители МАГАТЭ с участием инспектора Госатомрегулирования с целью проверки отсутствия незаявленных ядерных материалов.

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