Ровенская АЭС успешно прошла проверку МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию Ровенской атомной электростанции. Проверка прошла без замечаний. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
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"27 октября 2023 года на ОП "Ровенская АЭС" была успешно проведена необъявленная инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ. Инспекция прошла без замечаний", - говорится в сообщении.
Детали
Инспекторы проверили атомную станцию в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Проверку осуществили представители МАГАТЭ с участием инспектора Госатомрегулирования с целью проверки отсутствия незаявленных ядерных материалов.
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