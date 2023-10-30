Рівненська АЕС успішно пройшла перевірку МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели інспекцію Рівненської атомної електростанції. Перевірка пройшла без зауважень. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
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«27 жовтня 2023 року на ВП «Рівненська АЕС» було успішно проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ. Інспекція пройшла без зауважень», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Інспектори перевірили атомну станцію у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірку здійснили представники МАГАТЕ за участі інспектора Держатомрегулювання з метою перевірки відсутності незаявлених ядерних матеріалів.
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