КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Близько 50% українців вважають, що підрив Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) є ймовірним. Тільки 9% вірять, що цього точно не станеться. Про це йдеться в результатах спільного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, яке було проведено з 9 по 15 серпня 2023 року, передає УНН.