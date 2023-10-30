Майже 50% українців вважають, що підрив рф ЗАЕС є ймовірним - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Близько 50% українців вважають, що підрив Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) є ймовірним. Тільки 9% вірять, що цього точно не станеться. Про це йдеться в результатах спільного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, яке було проведено з 9 по 15 серпня 2023 року, передає УНН.
Цитата
«49% опитаних вважають, що підрив Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) є ймовірним. 30% респондентів переконані, що такий сценарій малоймовірний, тоді як 9% вірять, що цього точно не станеться», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що найменш імовірним підрив ЗАЕС росією видається респондентам пенсійного віку (60 років і старші). Серед них 44% впевнені, що росія може піти на це, 42% вважають підрив ЗАЕС росією малоймовірним чи взагалі неможливим.
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Зазначається, що респонденти із західних областей частіше розглядали підрив ЗАЕС росією як цілком імовірний сценарій (58%) порівняно з респондентами східних (48%), центральних (46%) та південних (42%) областей. Однак частка тих, хто впевнений, що росія точно підірве ЗАЕС, найбільша серед респондентів зі східних областей: 19% порівняно з 8% в інших макрорегіонах.
Довідка
Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 9 по 15 серпня 2023 року. Методом face-to-face було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Дослідження проводилося в усіх регіонах України, окрім АР Крим, Донецької та Луганської областей. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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