Ситуація на ЗАЕС тільки гіршає - Галущенко

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"Станція більше року не працює. Більше того - ми постачаємо туди електроенергію, щоб забезпечити функціонування систем безпеки. Але це ж об'єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування”, - зазначив Галущенко.

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ГУР тричі намагалося звільнити Запорізьку атомну електростанцію від росіян, але поки безрезультатно.