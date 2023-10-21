Ситуація на ЗАЕС тільки гіршає - Галущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС стає складнішою. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, пише УНН.
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"Станція більше року не працює. Більше того - ми постачаємо туди електроенергію, щоб забезпечити функціонування систем безпеки. Але це ж об'єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування”, - зазначив Галущенко.
Нагадаємо
ГУР тричі намагалося звільнити Запорізьку атомну електростанцію від росіян, але поки безрезультатно.