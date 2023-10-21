Ситуация на ЗАЭС только ухудшается - Галущенко

Цитата

"Станция больше года не работает. Более того - мы поставляем туда электроэнергию, чтобы обеспечить функционирование систем безопасности. Но это же объект атомной генерации. И там нужно проводить соответствующие работы по поддержанию состояния оборудования. Эти работы не проводятся. Ситуация называется деградацией оборудования”, - отметил Галущенко.

Напомним

ГУР трижды пыталось освободить Запорожскую атомную электростанцию от россиян, но пока безрезультатно.