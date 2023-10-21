Ситуация на ЗАЭС только ухудшается - Галущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Ситуация на оккупированной Запорожской АЭС становится сложнее. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет УНН.
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"Станция больше года не работает. Более того - мы поставляем туда электроэнергию, чтобы обеспечить функционирование систем безопасности. Но это же объект атомной генерации. И там нужно проводить соответствующие работы по поддержанию состояния оборудования. Эти работы не проводятся. Ситуация называется деградацией оборудования”, - отметил Галущенко.
Напомним
ГУР трижды пыталось освободить Запорожскую атомную электростанцию от россиян, но пока безрезультатно.