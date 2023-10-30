Почти 50% украинцев считают, что подрыв рф ЗАЭС является вероятным - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Около 50% украинцев считают, что подрыв Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является вероятным. Только 9% верят, что этого точно не произойдет. Об этом говорится в результатах совместного опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, который был проведен с 9 по 15 августа 2023 года, передает УНН.
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«49% опрошенных считают, что подрыв Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является вероятным. 30% респондентов убеждены, что такой сценарий маловероятен, тогда как 9% верят, что этого точно не произойдет», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что наименее вероятным подрыв ЗАЭС россией выдается респондентам пенсионного возраста (60 лет и старше). Среди них 44% уверены, что россия может пойти на это, 42% считают подрыв ЗАЭС россией маловероятным или вообще невозможным.
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Отмечается, что респонденты из западных областей чаще рассматривали подрыв ЗАЭС россией как вполне вероятный сценарий (58%) по сравнению с респондентами восточных (48%), центральных (46%) и южных (42%) областей. Однако доля тех, кто уверен, что россия точно подорвет ЗАЭС, самая большая среди респондентов из восточных областей: 19% по сравнению с 8% в других макрорегионах.
Справка
Опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 9 по 15 августа 2023 года. Методом face-to-face было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось во всех регионах Украины, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей. В Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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