Ровенская область: возросло количество погибших в результате ракетного удара по Сарнам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Число погибших в результате ракетного удара по Сарнам Ровенской области возросло до четырех. Об этом сообщил глава Ровенской области Виталий Коваль, информирует УНН.
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"Неутешительные новости из г. Сарны. Под завалами нашли еще одного погибшего. Таким образом количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до 4-х человек. Это мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще двое людей - в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Добавим
Подразделения ГСЧС аварийно-спасательные работы завершили. Работают следователи.
Напомним
25 июня председатель Ровенской ОВА Виталий Козицкий сообщил об обстреле города Сарны. Две ракеты попали в объект гражданской инфраструктуры: СТО и ремонтный комплекс по ремонту автомобилей.
По предварительным данным, было трое погибших и четверо раненых, двое из которых в тяжелом состоянии.