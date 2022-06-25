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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 26497 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 77927 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Окупанти ракетами обстріляли м. Сарни у Рівненській області: троє загиблих, 4 поранені

Окупанти ракетами обстріляли м. Сарни у Рівненській області: троє загиблих, 4 поранені

Київ • УНН

 • 443640 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Рівненьської ОВА Віталій Козицький повідомив про обстріл міста Сарни. Про це інфрмує УНН.

Деталі

Дві ракети влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури: СТО та ремонтний комплекс по ремонту автомобілів.

За попередніми даними троє загиблих, 4 поранені, двоє у важкому стані.

Як зазначив голова ОВА, під завалами ще можуть знаходитися люди. На місціі працюють рятувальники.

Нагадаємо

Окупанти запустили 6 ракет по Краснопільській громаді у Сумській області.

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