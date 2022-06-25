Окупанти ракетами обстріляли м. Сарни у Рівненській області: троє загиблих, 4 поранені

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Дві ракети влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури: СТО та ремонтний комплекс по ремонту автомобілів.

За попередніми даними троє загиблих, 4 поранені, двоє у важкому стані.

Як зазначив голова ОВА, під завалами ще можуть знаходитися люди. На місціі працюють рятувальники.

Нагадаємо

Окупанти запустили 6 ракет по Краснопільській громаді у Сумській області.