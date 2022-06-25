Оккупанты ракетами обстреляли г. Сарны в Ровенской области: трое погибших, 4 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Ровенской ОВА Виталий Козицкий сообщил об обстреле города Сарны. Об этом информирует УНН.
Подробности
Две ракеты попали в объект гражданской инфраструктуры: СТО и ремонтный комплекс по ремонту автомобилей.
По предварительным данным трое погибших, 4 ранены, двое в тяжелом состоянии.
Как отметил глава ОВА, под завалами еще могут находиться люди. На месте работают спасатели.
Напомним
Оккупанты запустили 6 ракет по Краснопольской общине в Сумской области.