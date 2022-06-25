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13:44 • 25559 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 38553 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 42467 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 19957 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 55498 просмотра

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10:46 • 58235 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ракетами обстреляли г. Сарны в Ровенской области: трое погибших, 4 ранены

Оккупанты ракетами обстреляли г. Сарны в Ровенской области: трое погибших, 4 ранены

Киев • УНН

 • 443640 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Ровенской ОВА Виталий Козицкий сообщил об обстреле города Сарны. Об этом информирует УНН.

Подробности

Две ракеты попали в объект гражданской инфраструктуры: СТО и ремонтный комплекс по ремонту автомобилей.

По предварительным данным трое погибших, 4 ранены, двое в тяжелом состоянии.

Как отметил глава ОВА, под завалами еще могут находиться люди. На месте работают спасатели.

Напомним

Оккупанты запустили 6 ракет по Краснопольской общине в Сумской области.

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