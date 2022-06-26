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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рівненщина: зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сарнах

Рівненщина: зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сарнах

Київ • УНН

 • 117724 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сарнах Рівненської області зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Рівненської області Віталій Коваль, інформує УНН.

Цитата

"Невтішні новини із м.Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб - у важкому стані", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі.

Нагадаємо

25 червня голова Рівненьської ОВА Віталій Козицький повідомив про обстріл міста Сарни. Дві ракети влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури: СТО та ремонтний комплекс з ремонту автомобілів.

За попередніми даними, було троє загиблих та четверо поранених, двоє з яких у тяжкому стані.

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