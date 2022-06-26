Рівненщина: зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сарнах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сарнах Рівненської області зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Рівненської області Віталій Коваль, інформує УНН.
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"Невтішні новини із м.Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб - у важкому стані", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі.
Нагадаємо
25 червня голова Рівненьської ОВА Віталій Козицький повідомив про обстріл міста Сарни. Дві ракети влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури: СТО та ремонтний комплекс з ремонту автомобілів.
За попередніми даними, було троє загиблих та четверо поранених, двоє з яких у тяжкому стані.