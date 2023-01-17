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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Ровенская область: глава ОВА говорит, общая граница с беларусью нерушима

Киев • УНН

 • 525440 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Ровенской области все 229 километров границы с беларусью на сегодняшний день нерушимы. Накопление живой силы противника или ударных группировок техники не зафиксировано. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Ровенская область: глава ОВА говорит, общая граница с беларусью нерушима

Цитата

«229 километров границы на сегодня нерушимы. Накопление живой силы противника или ударных группировок техники по ту сторону границы не зафиксировано. Но это не значит, что в ближайшее время – недели, месяцы – ситуация может не измениться», – рассказал Коваль.

По его словам, поэтому есть поручение Президента Украины, понимание в целом своих задач.

«В координации с оперативной группировкой войск Волынь мы укрепляем обороноспособность. В первую очередь – это фортификационные сооружения, инженерные сооружения, поля минирования, подготовка всего ландшафта к встрече врага, и здесь полная синергия и понимание, что каждый час нужно использовать для укрепления», - сказал Коваль.

Дополнение

В Ровенской области на границе с беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения.

Коваль ранее заявлял, что север Ровенской областипревратится в кровавые болота, если рф откроет еще один фронт со стороны беларуси.

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