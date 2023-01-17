Ровенская область: глава ОВА говорит, общая граница с беларусью нерушима

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«229 километров границы на сегодня нерушимы. Накопление живой силы противника или ударных группировок техники по ту сторону границы не зафиксировано. Но это не значит, что в ближайшее время – недели, месяцы – ситуация может не измениться», – рассказал Коваль.

По его словам, поэтому есть поручение Президента Украины, понимание в целом своих задач.

«В координации с оперативной группировкой войск Волынь мы укрепляем обороноспособность. В первую очередь – это фортификационные сооружения, инженерные сооружения, поля минирования, подготовка всего ландшафта к встрече врага, и здесь полная синергия и понимание, что каждый час нужно использовать для укрепления», - сказал Коваль.

Дополнение

В Ровенской области на границе с беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения.

Коваль ранее заявлял, что север Ровенской областипревратится в кровавые болота, если рф откроет еще один фронт со стороны беларуси.