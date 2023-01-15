Голова Рівненської ОВА пообіцяв ворогові «криваві болта» та «котел», якщо вони наважаться на наступ з білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, заявив, що північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо росія відкриє ще один фронт з боку білорусі, пише УНН.
За словами Коваля, область активно готується до можливої атаки росіян.
Цитата
«В нашому регіоні весь прикордонний периметр заміновано. До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо росія відкриє ще один фронт з боку білорусі», - написав Коваль у своєму Телегра-каналі.
Він повідомив, що на півночі активно будуються інженерні та фортифікаційні споруди, протитанкові рови.
«Усі 229 спільних кілометрів із республікою білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону. Якщо влада білорусі дозволить їм розпочати наступ», - додав голова ОВА.
За його словами, у місцевого населення бойовий настрій, воно готове давати рішучу відсіч ворогові.
«Місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди. Є й ті, хто постійно працює навіть у святкові дні.
Додамо до цього Збройні сили України, Територіальну оборону, прикордонні війська, добровольчі формування кожної з 64 територіальних громад нашого регіону. Які щоденно проходять бойові злагодження, відточують навики стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій», - додав Коваль.