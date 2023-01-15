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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Председатель Ровенской ОВА пообещал врагу "кровавые болта" и "котел", если они решатся на наступление из беларуси

Киев • УНН

 • 485276 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль, заявил, что север Ровенской области превратится в кровавые болота, если россия откроет еще один фронт со стороны беларуси, пишет УНН.

Председатель Ровенской ОВА пообещал врагу "кровавые болта" и "котел", если они решатся на наступление из беларуси

По словам Коваля, область активно готовится к возможной атаке россиян.

Цитата

«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец осмелится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если россия откроет еще один фронт со стороны беларуси», - написал Коваль в своем Телегра-канале.

Он сообщил, что на севере активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, противотанковые рвы.

«Все 229 общих километров с республикой беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона. Если власти беларуси позволят им начать наступление», - добавил глава ОГА.

По его словам, у местного населения боевой настрой, оно готово давать решительный отпор врагу.

«Местные жители ежедневно, как добровольцы, приходят копать рвы против танков, помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения. Есть и те, кто постоянно работает даже в праздничные дни.

Добавим к этому Вооруженные силы Украины, Территориальную оборону, пограничные войска, добровольческие формирования каждой из 64 территориальных громад нашего региона. Которые ежедневно проходят боевые слаживания, оттачивают навыки стрельбы, тактику и стратегию войны в условиях их территорий», - добавил Коваль.

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