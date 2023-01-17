Рівненщина: голова ОВА каже, спільний кордон з білоруссю непорушний
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Рівненській області усі 229 кілометрів кордону з білоруссю на сьогодні непорушні. Скупчення живої сили противника чи ударних угрупувань техніки не зафіксовано. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«229 кілометрів кордону на сьогодні непорушні. Скупчення живої сили противника чи ударних угрупувань техніки по ту сторону кордону не зафіксовано. Але це не означає, що найближчим часом - тижні, місяці - ситуація може не змінитися», - розповів Коваль.
За його словами, тому є доручення Президента України, розуміння у цілому своїх задач.
«У координації з оперативним угруповуванням військ Волинь ми зміцнюємо обороноздатність. У першу чергу – це фортифікаційні споруди, інженерні споруди, поля мінування, підготовка всього ландшафту до зустрічі ворога, і тут повна синергія та порозуміння, що кожну годину потрібно використати для зміцнення», - сказав Коваль.
Доповнення
У Рівненській області на кордоні з білоруссю активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.
Коваль раніше заявляв, що північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо росія відкриє ще один фронт з боку білорусі.