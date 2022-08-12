Уровень заболеваемости коронавирусом в Одесской области вырос на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости коронавирусом в Одесской области вырос более чем на 40%. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров во время брифинга с участием Департамента здравоохранения ООДА, передает УНН-Одесса.
В регионе доминирует штамм коронавируса "Омикрон".
По словам главного государственного санитарного врача Одесской области, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 40,4%.
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"На сегодняшний день по количеству новых случаев наша область занимает второе место в Украине после Черновицкой области. Что касается летальности. За последнюю неделю по Украине зафиксировано 16 случаев, в Одесской области — 2. в этом рейтинге наш регион занимает 3 место" , — сообщил Виталий Гончаров.
Виталий Гончаров также подчеркнул, что сейчас в Одесской области доминирует новый подвид высокозаразного штамма коронавируса "Омикрон" – вирус BA.2. Он может не просто распространяться быстрее, но и приводить к более тяжелому течению и последствиям болезни, чем предыдущие штаммы, в частности "Дельта".
Главный государственный санитарный врач напомнил, что актуальным остается вопрос вакцинации. На сегодняшний день по всей области работают 122 пункта прививки и 80 мобильных бригад. Есть вакцины Пфайзер и Короновак.