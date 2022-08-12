Уровень заболеваемости коронавирусом в Одесской области вырос на 40%

В регионе доминирует штамм коронавируса "Омикрон".

По словам главного государственного санитарного врача Одесской области, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 40,4%.

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"На сегодняшний день по количеству новых случаев наша область занимает второе место в Украине после Черновицкой области. Что касается летальности. За последнюю неделю по Украине зафиксировано 16 случаев, в Одесской области — 2. в этом рейтинге наш регион занимает 3 место" , — сообщил Виталий Гончаров.

Виталий Гончаров также подчеркнул, что сейчас в Одесской области доминирует новый подвид высокозаразного штамма коронавируса "Омикрон" – вирус BA.2. Он может не просто распространяться быстрее, но и приводить к более тяжелому течению и последствиям болезни, чем предыдущие штаммы, в частности "Дельта".

Главный государственный санитарный врач напомнил, что актуальным остается вопрос вакцинации. На сегодняшний день по всей области работают 122 пункта прививки и 80 мобильных бригад. Есть вакцины Пфайзер и Короновак.