Рівень захворюваності на коронавірус на Одещині зріс на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності на коронавірус в Одеській області зріс на понад 40%. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров під час брифінгу за участі Департаменту охорони здоровʼя ООДА, передає УНН-Одеса.
В регіоні домінує штам коронавірусу "Омікрон".
За словами головного державного санітарного лікаря Одеської області, у порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 40,4%.
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"На сьогодні за кількістю нових випадків наша область посідає друге місце в Україні після Чернівецької області. Що стосується летальності. За останній тиждень по Україні зафіксовано 16 випадків, на Одещині — 2. в цьому рейтингу наш регіон посідає 3 місце", — повідомив Віталій Гончаров.
Віталій Гончаров також підкреслив, що зараз в Одеській області домінує новий підвид високозаразного штаму коронавірусу "Омікрон" - вірус BA.2. Він може не просто поширюватись швидше, а й призводити до тяжчого перебігу і наслідків хвороби, ніж попередні штами, зокрема "Дельта".
Головний державний санітарний лікар нагадав, що актуальним залишається питання вакцинації. На сьогодні по всій області працюють 122 пункти щеплення та 80 мобільних бригад. У наявності є вакцини Пфайзер та Короновак.