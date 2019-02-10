Уровень заболеваемости ОРВИ на Закарпатье пошел на спад

"В течение этой недели в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) обратилось 7 тысяч 961 человек, что на 4 процента (или 320 случаев) меньше, чем за предыдущую неделю. Показатель заболеваемости составляет 632 на 100 тысяч населения и превышает эпидемический порог на 16% (за предыдущую неделю эпидпорог был превышен на 21%)", - говорится в сообщении.

По словам Москаля, введенные карантины способствовал уменьшению количества ОРВИ среди детей всех возрастных групп в среднем на 12%. Зато количество взрослых больных наоборот увеличилась на 12% в основном за счет возрастной группы 30-64 лет.

В целом среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, 4675 детей в возрасте до 17 лет (58% от всех заболевших) и 3286 взрослых (42%). Наибольший процент обращений детей к врачам в Мукачевском и Виноградовском районах (70% заболевших), а взрослых - в г.Мукачево и Перечинском районе (более 50% обращений).

Эпидемические пороги превышены в Воловецком районе в 3 раза, в Тячевском районе и г. Ужгород - на 54%, в Межгорском районе - на 50%, в Иршавском - на 42%, в Ужгородском - на 34%, в Великоберезнянском и Виноградовском районах - на 25%.

С 11 февраля начнется учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях Тячевского, Иршавского, Березнянского, Межгорского районов, Хусте и частично - в учебных заведениях Воловецкого района. Карантин продлен еще на одну неделю в школах Ужгорода, Ужгородского, Мукачевского, Виноградовского, Береговского и Раховского районов.

Ранее сообщалось, что в медучреждения Закарпатья с симптомами ОРВИ обратились 8 тысяч 281 человек.

Напомним, за неделю гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, 62,6% из них - дети в возрасте до 17 лет.