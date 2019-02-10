Уровень заболеваемости ОРВИ на Закарпатье пошел на спад
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В течение недели в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами ОРВИ обратились 7961 человек, что на 4% меньше, чем за предыдущую неделю. Карантин способствовал уменьшению количества больных среди детей, зато количество взрослых больных увеличивается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт главы Закарпатской областной государственной администрация Геннадия Москаля.
"В течение этой недели в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) обратилось 7 тысяч 961 человек, что на 4 процента (или 320 случаев) меньше, чем за предыдущую неделю. Показатель заболеваемости составляет 632 на 100 тысяч населения и превышает эпидемический порог на 16% (за предыдущую неделю эпидпорог был превышен на 21%)", - говорится в сообщении.
По словам Москаля, введенные карантины способствовал уменьшению количества ОРВИ среди детей всех возрастных групп в среднем на 12%. Зато количество взрослых больных наоборот увеличилась на 12% в основном за счет возрастной группы 30-64 лет.
В целом среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, 4675 детей в возрасте до 17 лет (58% от всех заболевших) и 3286 взрослых (42%). Наибольший процент обращений детей к врачам в Мукачевском и Виноградовском районах (70% заболевших), а взрослых - в г.Мукачево и Перечинском районе (более 50% обращений).
Эпидемические пороги превышены в Воловецком районе в 3 раза, в Тячевском районе и г. Ужгород - на 54%, в Межгорском районе - на 50%, в Иршавском - на 42%, в Ужгородском - на 34%, в Великоберезнянском и Виноградовском районах - на 25%.
С 11 февраля начнется учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях Тячевского, Иршавского, Березнянского, Межгорского районов, Хусте и частично - в учебных заведениях Воловецкого района. Карантин продлен еще на одну неделю в школах Ужгорода, Ужгородского, Мукачевского, Виноградовского, Береговского и Раховского районов.
Ранее сообщалось, что в медучреждения Закарпатья с симптомами ОРВИ обратились 8 тысяч 281 человек.
Напомним, за неделю гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, 62,6% из них - дети в возрасте до 17 лет.