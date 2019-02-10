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Рівень захворюваності на ГРВІ на Закарпатті пішов на спад

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Протягом тижня до медичних закладів Закарпаття із симптомами ГРВІ звернулося 7961 особа, що на 4% менше, ніж за попередній тиждень. Карантин сприяв зменшенню кількості хворих серед дітей, натомість кількість дорослих хворих збільшується. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт голови Закарпатської обласної державної адміністрація Геннадія Москаля.

"Протягом цього тижня до медичних закладів Закарпаття із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) звернулося 7 тисяч 961 чоловік, що на 4 відсотки (або 320 випадків) менше, ніж за попередній тиждень. Показник захворюваності становить 632 на 100 тисяч населення і перевищує епідемічний поріг на 16% (за попередній тиждень епідпоріг було перевищено на 21%)", - йдеться в повідомленні.

За словами Москаля, запроваджені карантини сприяли зменшенню кількості ГРВІ серед дітей усіх вікових груп у середньому на 12%. Натомість кількість дорослих хворих навпаки збільшилася на 12% в основному за рахунок вікової групи 30-64 років.

Загалом серед осіб, що звернулися за медичною допомогою, 4675 дітей віком до 17 років (58% від усіх захворілих) і 3286 дорослих (42%). Найбільший відсоток звернень дітей до лікарів у Мукачівському та Виноградівському районах (70% захворілих), а дорослих - у м.Мукачеві та Перечинському районі (більше 50% звернень).

Епідемічні пороги перевищені у Воловецькому районі в 3 рази, у Тячівському районі та м. Ужгород - на 54%, у Міжгірському районі - на 50%, в Іршавському - на 42%, в Ужгородському - на 34%, у Великоберезнянському та Виноградівському районах - на 25%.

З 11 лютого розпочнеться навчально-виховний процес у закладах освіти Тячівського, Іршавського, Березнянського, Міжгірського районів та м.Хуст і частково - у навчальних закладах Воловецького району. Карантин продовжено ще на один тиждень у школах м.Ужгород, Ужгородського, Мукачівського, Виноградівського, Берегівського та Рахівського районів.

Раніше повідомлялося, що до медзакладів Закарпаття із симптомами ГРВІ звернулися 8 тисяч 281 осіб.

Нагадаємо, за тиждень на грип і ГРВІ захворіли 212 619 людей, 62,6% з них - діти віком до 17 років.

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