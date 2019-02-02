Уровень ОРВИ в Закарпатье вырос еще на 52%

"По состоянию на пятницу, 1 февраля в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) обратилось 8000 281 человек, что на 52% больше, чем за предыдущие семь дней. Показатель заболеваемости составляет 657 на 100000 населения и превышает эпидемический порог на 21%", - говорится в сообщении.



С 63% больных - это дети до 17 лет, из них количество детей от 5 до 14 лет достигла 73%. Больше всего болезнь среди детей распространяется - Свалявщина, Раховщина, Мукачевский и город Мукачево.



"Эпидемического порога превышены в Воловецком районе в 6 раз, в Межгорском - в 2 раза, в Ужгородском - на 42%, в Виноградовском - на 56%, в Великоберезнянском - на 19%", - отмечается в сообщении.



Еще на неделю продлен карантин в школах города Ужгород, Ужгородского района, некоторых учебных заведениях Воловецкого района, а также школах Виноградовского, Межгорского, Иршавского, Великоберезнянского, Береговского и Раховского районов. Продлены каникулы до 8 февраля в школах Тячевского района.



Напомним, в Николаеве на карантин закрыли еще 13 учебных заведений. С 4 февраля будет приостановлено образовательный процесс в школах № 12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65 и классическом лицее.