Рівень ГРВІ на Закарпатті зріс ще на 52%

"Станом на п’ятницю, 1 лютого до медичних закладів Закарпаття із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) звернулося 8 тисяч 281 чоловік, що на 52 %більше, ніж за попередні сім днів. Показник захворюваності становить 657 на 100 тисяч населення і перевищує епідемічний поріг на 21%", - йдеться в повідомленні.



З 63 % хворих – це діти до 17 років, із них кількість дітей від 5 до 14 років досягла 73 %. Найбільше хвороба серед дітей поширюється – Свалявщина, Рахівщина, Мукачівщина та місто Мукачево.



"Епідемічні пороги перевищені у Воловецькому районі в 6 разів, у Міжгірському – в 2 рази, в Ужгородському – на 42%, у Виноградівському – на 56%, у Великоберезнянському – на 19%", - зазначається в повідомленні.



Ще на тиждень продовжено карантин у школах міста Ужгород, Ужгородського району, деяких навчальних закладах Воловецького району, а також школах Виноградівського, Міжгірського, Іршавського, Великоберезнянського, Берегівського та Рахівського районів. Продовжено канікули до 8 лютого в школах Тячівського району.



Нагадаємо, у Миколаєві на карантин закрили ще 13 навчальних закладів. З 4 лютого буде призупинено освітній процес у школах № 12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65 та класичному ліцеї.