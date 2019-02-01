У Миколаєві на карантин закрили ще 13 шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Миколаєві на карантин закрили ще 13 навчальних закладів. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської міської ради.
“З 4 лютого буде призупинено освітній процес у школах № 12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65 та класичному ліцеї.
Вимушені канікули триватимуть до покращення ситуації із захворюванням на грип та ГРВІ”, — йдеться у повідомленні.
Карантин подовжили у 32 школах та 4-х гімназіях, муніципальному колегіумі, економічних ліцеях № 1, 2 та в Академії дитячої творчості.
Нагадаємо, у Запорізькій області на карантин закрили школи та дитсадки.