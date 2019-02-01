В Николаеве на карантин закрыли еще 13 школ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Николаеве на карантин закрыли еще 13 учебных заведений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.
"С 4 февраля будет приостановлен образовательный процесс в школах № 12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65 и классическом лицее.
Вынужденные каникулы продлятся до улучшения ситуации с заболеванием гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.
Карантин продлили в 32 школах и 4-х гимназиях, муниципальном коллегиуме, экономических лицеях № 1, 2 и в Академии детского творчества.
Напомним, в Запорожской области на карантин закрыли школы и детсады.