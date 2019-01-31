Школи та дитсадки на Запоріжжі закрили на карантин

“У Запорізькій області через високий рівень захворюваності дітей на гострі респіраторні інфекції (понад 30%) рішенням територіальних відділів освіти або наказами директорів шкіл та дошкільних навчальних закладів призупинено навчальний процес”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації, навчальний процес призупинено у чотирьох закладах дошкільної освіти, 44 закладах загальної середньої освіти та навчально-виховних комплексах, у Токмацькій школі-інтернаті, а також у 32 окремих класах закладів загальної середньої освіти.

Таким чином, на карантин закрито: в м. Запоріжжі — дві школи (№ 30 та № 109) та призупинено навчальний процес у 21 класі; у Бердянську — в 16 школах; у Мелітополі призупинено навчання в усіх 22 школах. У Мелітопольському районі не працюють Долинська загальноосвітня школа та один клас у Костянтинівській спеціалізованій школі.

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Крім того, у Веселівському районі призупинено освітній процес в одному садку, одній школі та чотирьох класах. В Оріхові, у с. Новоуспенівка та с. Роздол не працюють через карантин по одному дитячому садку.

Терміни карантину визначає навчальний заклад самостійно, у деяких закладах навчання призупинено до 4 лютого, в інших — до 11 лютого.

За даними адміністрації, з 21 січня по 27 січня 2019 року у Запорізькій області зареєстровано 9425 випадків гострих респіраторних інфекцій. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначний ріст (на 2,04%) захворюваності.

За інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, по області діти до 17 років серед захворілих склали 61% (на попередньому тижні — 51%).

Максимальний показник захворюваності зареєстровано серед дітей вікової групи 0-4 роки — 2232,5 на 100 тисяч.

Нагадаємо, у школах Ужгорода продовжили карантин.