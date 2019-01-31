Школы и детсады в Запорожской области закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Запорожской области из-за высокого уровня заболеваемости детей острыми респираторными инфекциями на карантин закрыли школы и садики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Запорожской облгосадминистрации.
"В Запорожской области из-за высокого уровня заболеваемости детей острыми респираторными инфекциями (более 30%) решением территориальных отделов образования или приказами директоров школ и дошкольных учебных заведений приостановлен учебный процесс", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Департаменте образования и науки облгосадминистрации, учебный процесс приостановлен в четырех учреждениях дошкольного образования, 44 учреждениях общего среднего образования и учебно-воспитательных комплексах, в Токмакский школе-интернате, а также в 32 отдельных классах учреждений общего среднего образования.
Таким образом, на карантин закрыты: в г. Запорожье - две школы (№ 30 и № 109) и приостановлен учебный процесс в 21 классе; в Бердянске - в 16 школах; в Мелитополе приостановлены занятия во всех 22 школах. В Мелитопольском районе не работают Долинская общеобразовательная школа и один класс Константиновской специализированной школе.
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Кроме того, в Веселовском районе приостановлен образовательный процесс в одном саду, одной школе и четырех классах. В Орехове, в с. Новоуспеновка и с. Раздол не работают из-за карантина по одному детскому саду.
Сроки карантина определяет учебное заведение самостоятельно, в некоторых заведениях обучение приостановлено до 4 февраля, в других - до 11 февраля.
По данным администрации, с 21 января по 27 января 2019 года в Запорожской области зарегистрировано 9425 случаев острых респираторных инфекций. По сравнению с предыдущей неделей отмечается незначительный рост (на 2,04%) заболеваемости.
По информации Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины, по области дети до 17 лет среди заболевших составили 61% (на предыдущей неделе - 51%).
Максимальный показатель заболеваемости зарегистрировано среди детей возрастной группы 0-4 года - 2232,5 на 100 000.
Напомним, в школах Ужгорода продлили карантин.