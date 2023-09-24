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Уровень угрозы повышен: россия вывела ракетоноситель в море с залпом 8 ракет

Киев • УНН

 • 102406 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Российские военные вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель, поэтому уровень ракетной угрозы возрос. Об этом сообщили в телеграмм-канале Сил обороны юга Украины, передает УНН.

Цитата

«В Черное море на боевое дежурство врагом выведен надводный ракетоноситель — малый ракетный корабль проекта „Буян-М“. Уровень ракетной угрозы повышен», — говорится в сообщении.

Детали

Снаряжение ракетоносителя — до 8 ракет типа «Калибр». В Силах обороны юга Украины призвали быть внимательными к сигналам воздушных тревог и оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

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