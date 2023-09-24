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Рівень загрози підвищений: росія вивела ракетоносій у море із залпом 8 ракет

Рівень загрози підвищений: росія вивела ракетоносій у море із залпом 8 ракет

Київ • УНН

 • 102408 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. російські військові вивели на бойове чергування надводний ракетоносій, тому рівень ракетної загрози зріс. Про це повідомили у телеграм-каналі Сил оборони півдня України, передає УНН.

Цитата

«В Чорне море на бойове чергування ворогом виведений надводний ракетоносій — малий ракетний корабель проєкту „Буян-М“. Рівень ракетної загрози підвищено», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Спорядження ракетоносія — до 8 ракет типу «Калібр». У Силах оборони півдня України закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог та оперативно переходити в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

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