Рівень загрози підвищений: росія вивела ракетоносій у море із залпом 8 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. російські військові вивели на бойове чергування надводний ракетоносій, тому рівень ракетної загрози зріс. Про це повідомили у телеграм-каналі Сил оборони півдня України, передає УНН.
Цитата
«В Чорне море на бойове чергування ворогом виведений надводний ракетоносій — малий ракетний корабель проєкту „Буян-М“. Рівень ракетної загрози підвищено», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Спорядження ракетоносія — до 8 ракет типу «Калібр». У Силах оборони півдня України закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог та оперативно переходити в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
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