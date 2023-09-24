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Уночі ймовірні пуски "шахедів" – Повітряні Сили

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Є інформація, що росіяни можуть запустити вночі дрони-камікадзе. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Увага! Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Нагадаємо

У ніч на 23 вересня Повітряні Сили України збили 14 ворожих дронів із 15-ти запущених росіянами.

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