Ночью вероятны пуски "шахедов" - Воздушные Силы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Есть информация, что россияне могут запустить ночью дроны-камикадзе. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.
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«Внимание! Вероятные пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — говорится в сообщении Воздушных Сил.
Напомним
В ночь на 23 сентября Воздушные Силы Украины сбили 14 вражеских дронов из 15-ти запущенных россиянами.
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