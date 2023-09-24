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Ночью вероятны пуски "шахедов" - Воздушные Силы Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Есть информация, что россияне могут запустить ночью дроны-камикадзе. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Внимание! Вероятные пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — говорится в сообщении Воздушных Сил.

Напомним

В ночь на 23 сентября Воздушные Силы Украины сбили 14 вражеских дронов из 15-ти запущенных россиянами.

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