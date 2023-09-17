Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС вырос - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Зафиксировано незначительное поднятие уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Энергоатом.
В заявлении Энергоатома говорится, что несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.
Детали
«По состоянию на 12:00 17 сентября фиксируется незначительное поднятие уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 15,95 м.
Уровень воды в «горячем» канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – 16,77 м. В «холодном» канале ЗаТЭС уровень воды достигает отметки 10,75 м», - сообщили в Энергоатоме.
Там также отметили, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, ведь рашисты его уничтожили.
Напомним
Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного дополнительного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.