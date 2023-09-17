Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС зріс – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Зафіксоване незначне підняття рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Енергоатом.
У заяві Енергоатому йдеться, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.
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«Станом на 12:00 17 вересня фіксується незначне підняття рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 15,95 м.
Рівень води в «гарячому» каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 16,77 м. У «холодному» каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,75 м», - повідомили в Енергоатомі.
Там також зауважили, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, адже рашисти його знищили.
Нагадаємо
Енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.