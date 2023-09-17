Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС зріс – Енергоатом

У заяві Енергоатому йдеться, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

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«Станом на 12:00 17 вересня фіксується незначне підняття рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 15,95 м.

Рівень води в «гарячому» каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 16,77 м. У «холодному» каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,75 м», - повідомили в Енергоатомі.

Там також зауважили, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, адже рашисти його знищили.

Нагадаємо

Енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.