Уровень теневой экономики в I полугодии 2016 года снизился до 38% ВВП - мреть

По данным отчета, на сокращение уровня теневой экономики в Украине повлияло несколько факторов, в частности, инфляция за первое полугодие составила 4,9% против 40,7% в соответствующем периоде 2015 года, в то же время девальвация обменного курса гривни составляла 6,5% по сравнению с ростом в 1,4 раза в январе-июне 2015 года. Также, данные свидетельствуют, что в Украине несколько улучшилось бизнес-климат. Так, в рейтинге Doing Business-2017 Украина заняла 80 место среди 190 стран, тогда как в рейтинге Doing Business-2016 уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году, Украина принадлежало 81 место среди 189 стран.

Также, на детенизацию экономики повлияло постепенное восстановление и формирование новых межотраслевых связей в экономике, а также начала процессов детенизации на рынке труда вследствие снижения ЕСВ.

В то же время, в Минэкономразвития отмечают, что процесс детенизации сдерживается нерешенными до сих пор проблемами, которые негативно сказываются на показателях развития экономики страны в целом. Это, в частности продолжение тенденции к сокращению объемов кредитования корпоративного сектора, сохранение низкой внешнеэкономической конъюнктуры, введение импортных и транзитных ограничений Российской Федерацией, и тому подобное.

Как сообщал УНН 11 февраля, уровень теневой экономики в Украине в течение 9 месяцев в 2015 году составил 40% ВВП.