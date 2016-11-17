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Уровень теневой экономики в I полугодии 2016 года снизился до 38% ВВП - мреть

Уровень теневой экономики в I полугодии 2016 года снизился до 38% ВВП - мреть

Киев • УНН

 • 9951 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. По предварительным расчетам Минэкономразвития, в I полугодии 2016 года уровень теневой экономики составляет 38% от официального ВВП, что на четыре процентных пункта меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года. Об этом говорится в отчете "Основные тенденции теневой экономики в Украине в I полугодии 2016 года", передает УНН со ссылкой на пресс-службу мреть.

По данным отчета, на сокращение уровня теневой экономики в Украине повлияло несколько факторов, в частности, инфляция за первое полугодие составила 4,9% против 40,7% в соответствующем периоде 2015 года, в то же время девальвация обменного курса гривни составляла 6,5% по сравнению с ростом в 1,4 раза в январе-июне 2015 года. Также, данные свидетельствуют, что в Украине несколько улучшилось бизнес-климат. Так, в рейтинге Doing Business-2017 Украина заняла 80 место среди 190 стран, тогда как в рейтинге Doing Business-2016 уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году, Украина принадлежало 81 место среди 189 стран.

Также, на детенизацию экономики повлияло постепенное восстановление и формирование новых межотраслевых связей в экономике, а также начала процессов детенизации на рынке труда вследствие снижения ЕСВ.

В то же время, в Минэкономразвития отмечают, что процесс детенизации сдерживается нерешенными до сих пор проблемами, которые негативно сказываются на показателях развития экономики страны в целом. Это, в частности продолжение тенденции к сокращению объемов кредитования корпоративного сектора, сохранение низкой внешнеэкономической конъюнктуры, введение импортных и транзитных ограничений Российской Федерацией, и тому подобное.

Как сообщал УНН 11 февраля, уровень теневой экономики в Украине в течение 9 месяцев в 2015 году составил 40% ВВП.

 

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