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Рівень тіньової економіки у І півріччі 2016 року знизився до 38% ВВП — МЕРТ

Рівень тіньової економіки у І півріччі 2016 року знизився до 38% ВВП — МЕРТ

Київ • УНН

 • 9951 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. За попередніми розрахунками Мінекономрозвитку, у І півріччі 2016 року рівень тіньової економіки становить 38% від офіційного ВВП, що на чотири відсоткових пункти менше порівняно з показником відповідного періоду 2015 року. Про це йдеться у звіті “Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у І півріччі 2016 року”, передає УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ.

За даними звіту, на скорочення рівня тіньової економіки в Україні вплинуло декілька факторів, зокрема, інфляція за перше півріччя становила 4,9% проти 40,7% у відповідному періоді 2015 року, водночас девальвація обмінного курсу гривні становила 6,5% порівняно зі зростання у 1,4 рази у січні-червні 2015 року. Також, дані свідчать, що в Україні дещо покращився бізнес-клімат. Так, в рейтингу Doing Business-2017 Україна посіла 80 місце серед 190 країн, тоді як у рейтингу Doing Business-2016, уточненому відповідно до методології, застосованій цьогоріч, Україні належало 81 місце серед 189 країн.

Також, на детінізацію економіки вплинуло поступове відновлення та формування нових міжгалузевих зв’язків в економіці, а також
започаткування процесів детінізації на ринку праці внаслідок зниження ЄСВ.

Водночас, у Мінекономрозвитку зазначають, що процес детінізації стримується нерозв’язаними досі проблемами, які негативно позначаються на показниках розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема продовження тенденції до скорочення обсягів кредитування корпоративного сектору, збереження низької зовнішньоекономічної кон’юнктури, введення імпортних та транзитних обмежень Російською Федерацією, тощо.

Як повідомляв УНН 11 лютого, рівень тіньової економіки в Україні протягом 9 місяців 2015 року становив 40% ВВП.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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