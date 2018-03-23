Уровень утренних пробок в столице составляет 6 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве уровень утренних заторов на дорогах оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".
Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от метро "Шулявская" и в центр, и от "Чайки" и до метро "Святошин"), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Петровки), Николая Бажана, Голосеевском и Броварском проспектах.
Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Дарницком и Харьковском шоссе, бульваре Леси Украинки (в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола). Пробки есть на улице Саперно-Слободская, Семена Скляренко, Братиславская, Богатырская и других.
Сейчас движение затруднено на Московском, Метро и Южном мостах.
Напомним, 22 марта, на красной ветке метрополитена в Киеве приостановили движение вагонов из-за того, что пассажир попал на пути.