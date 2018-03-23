Рівень ранкових заторів в столиці становить 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Києві рівень ранкових заторів на дорогах оцінюється в 6 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від метро “Шулявська” та до центру, та від “Чайки” і до метро “Святошин”), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Петрівки), Миколи Бажана, Голосіївському та Броварському проспектах.
Затори є на вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, Дарницькому та Харківському шосе, бульварі Лесі Українки (в бік центру), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Набережному шосе (від моста Метро та до Поштової площі), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Богатирській, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу). Затори є на вулиці Саперно-Слобідська, Семена Скляренка, Братиславська, Богатирська та інших.
Наразі рух ускладнений на Московському, Метро та Південному мостах.
Нагадаємо, 22 березня, на червоній гілці метрополітену у Києві призупинили рух вагонів через те, що пасажир потрапив на колії.