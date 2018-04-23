Уровень утренних пробок в Киеве составляет 7 баллов

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов",, "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, от "Чайки" и до метро "Нивки"), Голосеевском, Романа Шухевича и Степана Бандеры (в сторону Петровки) улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи") Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульваре Леси Украинки (в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах. Пробка образовалась на Набережном шоссе в от моста Метро и до Почтовой площади.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, на улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола), Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана.

Кроме того, улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста). Также движение затруднено на проспектах Соборности, Освободителей, Юрия Гагарина и Броварском, на улицах Братиславской

Сейчас движение на столичных мостах осуществляется осложнениями.

Напомним, к началу летнего сезона в Киеве должен появиться 27 пунктов проката велосипедов.