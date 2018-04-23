Рівень ранкових заторів в Києві складає 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Києві рівень ранкових заторів досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, , “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, від “Чайки” і до метро “Нивки”), Голосіївському, Романа Шухевича та Степана Бандери (в бік Петрівки) вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Олени Теліги (в бік метро “Дорогожичі”) Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварі Лесі Українки (в бік центру), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях. Затор утворилась на Набережному шосе в від моста Метро і до Поштової площі.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, на вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу), Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана.
Крім того, вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту). Також рух ускладнений на проспектах Соборності,Визволителів, Юрія Гагаріна та Броварському, на вулицях Братиславській
Наразі рух на столичних мостах здійснюється ускладненнями.
Нагадаємо, до початку літнього сезону у Києві має з’явитись 27 пунктів прокату велосипедів.