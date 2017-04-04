Решение об абонплате на газ должно быть приостановлено - П.Порошенко

“Без диалога с людьми такие решения не принимаются”, — прокомментировал решение о введении абонплаты на газ Президент Петр Порошенко.

“Действие данного постановления должно быть приостановлено! Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышения тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается”, — отметил Глава государства.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководителю Национальной комиссии , осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой пересмотреть решение о введении абонентской платы за поставки газа. Соответствующее обращение глава правительства подписал и направил руководству НКРЭКУ.