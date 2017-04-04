Рішення щодо абонплати на газ має бути призупинено - П.Порошенко

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення щодо абонплати на газ має бути призупинено, передає УНН з посиланням на прес-службу глави держави.

“Без діалогу з людьми такі рішення не приймаються”, — прокоментував рішення про запровадження абонплати на газ Президент Петро Порошенко.

“Дія зазначеної постанови має бути призупинена! Звертаюся до Уряду та НКРЕКП знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів та розповсюдження субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує”, — зазначив Глава держави.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до керівника Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. Відповідне звернення Глава Уряду підписав і направив керівництву НКРЕКП.

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