“Удалось добиться подвижек в деле урегулирования внутриукраинского кризиса. После трехлетнего перерыва состоялся саммит в “нормандском формате” после того, как новое руководство в Киеве смогло все-таки сделать шаги по выполнению решений двух предыдущих саммитов “четверки”, — сказал Лавров.

“Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко”, — решил заявить и.о. главы российской дипломатии.

Стоит отметить, что и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о своем будущем после отставки правительства заявил, что всегда честно выполнял свои обязанности и продолжает это делать сейчас.