Решение саммита в "нормандском формате" не должны оставаться на бумаге - Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Решения, достигнутые в рамках саммита “нормандской четверки” в Париже, не должны оставаться на бумаге, как “это было при бывшем президенте Украины Петре Порошенко”. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Удалось добиться подвижек в деле урегулирования внутриукраинского кризиса. После трехлетнего перерыва состоялся саммит в “нормандском формате” после того, как новое руководство в Киеве смогло все-таки сделать шаги по выполнению решений двух предыдущих саммитов “четверки”, — сказал Лавров.
“Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко”, — решил заявить и.о. главы российской дипломатии.
Стоит отметить, что и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о своем будущем после отставки правительства заявил, что всегда честно выполнял свои обязанности и продолжает это делать сейчас.