Рішення саміту у "нормандському форматі" не повинні залишатися на папері - Лавров

“Вдалося домогтися зрушень у справі врегулювання внутрішньоукраїнської кризи. Після трирічної перерви відбувся саміт в “нормандському форматі” після того, як нове керівництво в Києві змогло все-таки зробити кроки щодо виконання рішень двох попередніх самітів “четвірки”, — сказав Лавров.

“Розраховуємо , що прийняті в грудні в Парижі рішення дозволять просуватися по шляху виконання мінського комплексу заходів. Але, звичайно, ці рішення не повинні залишатися на папері, як було при режимі Порошенко”, — вирішив заявити в.о. очільника російської дипломатії.

Варто зазначити, що в.о. міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання журналіста про своє майбутнє після відставки уряду заявив, що завжди чесно виконував свої обов’язки і продовжує це робити зараз.